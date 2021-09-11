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Українців хочуть зобов’язати
перевіряти легальність...

Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50

Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

Пропонуємо до обговорення:
Урядовий законопроєкт ускладнить можливості громадян купувати мобільні телефони й інше термінальне обладнання.

Дивися повний текст Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність придбаних телефонів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50

Всё,как всегда.Спасение утопающих дело самих утопающих.Государство перекладывает свои функции контролёра на пересичных планомерно и "по-тихому"и это далеко не первый пример.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:20

Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

Интересно было бы узнать, в какой из европейских стран действуют подобные ограничения? Я не сомневаюсь, что в какой-нибудь Северной Корее нужно регистрировать мобильный терминал в отделении НКВД по месту прописки, предварительно получив разрешение в парткоме. Но что насчет развитых стран, одной из которых мы надеемся когда-нибудь стать?
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