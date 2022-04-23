|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:57
Bolt написав:
взяв 4500, за те що зняв батарею і, замінив фланець бо підтікав
Ціну до роботи він озвучив(узгоджували?), чи після?
Скільки часу йому на це пішло - 2год.?
Додано: Вів 26 сер, 2025 13:00
Успіх написав: Bolt написав:
Біля океану 8500, але після того, як прийшов сантехнік і взяв 4500, за те що зняв батарею і, замінив фланець бо підтікав, підняв з жовтня до 9000, Шувар вже більше року 15.
Ну от, як я і казав, що охоронець атб, чи прибиральниця атб - може ЛЕГКО дозволити собі орендувати у Вас за Океаном!
А якщо вищезгадані - подружжя, то і ЛЕГКО можуть орендувати у Вас і біля Шувару!
Так що цінам на оренду - є ще куди рости!
Ви що не бачите який звіздец робиться на території бувшого заводу бетонних виробів на Кульпі, і там же навпроти на території ьувшох автобази? Парус і ще якась фігня, загалом декілька тисяч конурок буде думаю. Так, що загалом в довгостроковій перспективі оренлний бізнес накриється мідним тазом.
З наведеної ЗП відразу відніміть чверть на податки, ще оренда нехай десятка і можна класти зуби на полку. 😏
Додано: Вів 26 сер, 2025 13:06
Bolt
Найбільшим ударом по цінам Львова буде РПВ. Почнеться така зворотя міграція, що опустіють оті всі новозбудовані чєловєйніки, а людьми наповняться Херсони з Миколаєвами і Запоріжжями, та всякими Краматорськами, де населення до війни дорівнювало невеликому обласному центру.. Але мабуть і батарею поміняти стане вдвічі дешевше. Охорона складу з мороженою рибою заграє яскравішими фарбами
Додано: Вів 26 сер, 2025 13:16
Hotab написав:Bolt
Найбільшим ударом по цінам Львова буде РПВ. Почнеться така зворотя міграція, що опустіють оті всі новозбудовані чєловєйніки, а людьми наповняться Херсони з Миколаєвами і Запоріжжями, та всякими Краматорськами, де населення до війни дорівнювало невеликому обласному центру.. Але мабуть і батарею поміняти стане вдвічі дешевше. Охорона складу з мороженою рибою заграє яскравішими фарбами
То за у оаи що в тих Краматорськах буде якась робота.
І не розбомблене житло.
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:08
Ну от «житло» ключове. Платити за оренду в умовному Львові сімʼї з трьох чоловік 15к, чи жити в своєму в Краматорську…
Я не знаю стан житла по Краматорську, але в Херсоні в основному побиті вікна. І то на прибережних районах. А зруйнованих квартир в принципі менше 1% від всього фонду.
І це місто яке вже майже 3 роки атакується орками без розбору, то танк по навісній стріляє, то КАБ прилітає . (ЗСУ били по окупованому Херсону виключно високоточним)
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:19
Hotab написав:
Ну от «житло» ключове. Платити за оренду в умовному Львові сімʼї з трьох чоловік 15к, чи жити в своєму в Краматорську…
Я не знаю стан житла по Краматорську, але в Херсоні в основному побиті вікна. І то на прибережних районах. А зруйнованих квартир в принципі менше 1% від всього фонду.
І це місто яке вже майже 3 роки атакується орками без розбору, то танк по навісній стріляє, то КАБ прилітає . (ЗСУ били по окупованому Херсону виключно високоточним)
Житло важливий, але не головний чинник.
То, щось по типу, що люди втікають з сіл у великі міста, хоча б в селі мають хати. Ніби житло є, але всього іншого немає.
Додано: Вів 26 сер, 2025 15:25
Bolt написав: Hotab написав:
Ну от «житло» ключове. Платити за оренду в умовному Львові сімʼї з трьох чоловік 15к, чи жити в своєму в Краматорську…
Я не знаю стан житла по Краматорську, але в Херсоні в основному побиті вікна. І то на прибережних районах. А зруйнованих квартир в принципі менше 1% від всього фонду.
І це місто яке вже майже 3 роки атакується орками без розбору, то танк по навісній стріляє, то КАБ прилітає . (ЗСУ били по окупованому Херсону виключно високоточним)
Житло важливий, але не головний чинник.
То, щось по типу, що люди втікають з сіл у великі міста, хоча б в селі мають хати. Ніби житло є, але всього іншого немає
.
Так отож!
Це як втікають закордон
Наче ж мають тут житло і мова солов'їна, але...
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:31
akurt написав:
Правильне зауваження: посудомийку я випустив із списку. ТВ в кухні для орендарів можливо є зайвим...
Подрібнювач в мийку для квартирантів - то можливо зайве... ще засунуть туди обценьки... або пальці...
Зараз зі Львовом щодня спілкуюся відразу з двома приятелями - прямо біда з тими квартирантами:
зіпсували всю побутову техніку. За 3 роки. Бо заселялися молодята - а далі було як в пісні про "Життя та смерть Хоакіна Мур"єти
": "Было только двое нас - а теперь нас трое..."
Коротше: заселилися молодята. Не відомо, що вони там вночі робили, але жінка народила відразу двійню, що чоловіку ДУЖЕ сподобалося. Почала жити з ними няня...
Невідомо, що вони там без няні вночі робили - але народилася ще дитина. Прийшла працювати ще одна няня.
На підмогу заїхали батько та мати жінки. А чоловік почав готуватися вивезти всіх за кордон - бо разом дуже швидко появилося троє дітей...
Ну ось хазяйва прийшли приймати оселю (завдаток 900 доларів, квартплата 700 доларів):
- вся побутова техніка або спалена або зіпсована; фактично все перетворилося на "Общежитие монаха Бертольда Шварца" (с).
- паркет вздувся - бо від того вздувалося не тільки паркетна планка - той, хто так вдало робив дітей, невдало економив на опаленні: сам врізав якісь вентилі на батареї, з яких капала вода на паркет.
Майстри про паркет сказали, що паркет не підлягає відновленню або зроблять "як получиться". Плямами та шматками. Щоби не перед"являли претензій до кольору візерунку...Порадили зняти весь паркет (залишки) та покласти плитку.
Повстало питання яку плитку за ціною: Варіант А
по 300 гривень квадрат. Варіант Б
- по 1500 гривень квадрат.
Треба зняти паркет та покласти плитку на площі кухні та їдальні - загальна площа 40 кв. м - витрати оцінили в 2000 доларів тільки на плитку...
Загальні збитки оцінені в 5 000 доларів при завдатку в 900 доларів.
Тому пану Успіх
- враховуючи тенденції сучасності та умов Львова: ВСЕ ПО МІНІМУМУ...
Пасивний дохід
Квартиранти за 900 доларів звичайно ще й скандал закатали?
Додано: Сер 27 сер, 2025 09:47
У знайомої пропала електрика в кімнаті хруща. Приходило декілька спеціалістів, сканували щось, взяли декілька тисяч, результат нульовий.
Потім прийшов штемп без нічого і за 3.5 тисячі методом дедукції вказав на гвоздь, який нещодавно її батя вбив у стіну щоб картину почепить.
Додано: Сер 27 сер, 2025 10:28
UA написав:
Пасивний дохід
Квартиранти за 900 доларів звичайно ще й скандал закатали?
Всіх подробиць цієї сумної історії не питав, але квартиранти вийшли з того будинка, бо збираються за кордон. Власник вдало та вчасно закрив двері та браму. Квартиранти вимагають повернути 900$ завдатку - а орендодавець не тільки не повертає, але ще заблокував повернення їм більшості речей, які вони притаскали за 3 роки життя.
Цікаво, що орендарі - не з Пакистану і не з Індії, а наші, харківʼяни…
Здається, орендодавець дуже сумує за деякими речами:
- що вимагав за той будинок 600 000$ десь три роки тому - давали 350 000$ - і він не віддав; а зараз дають 190 000$ - не віддає…
- що 2 роки тому побудував третій будинок для себе, коханого, який обійшовся в приблизно в 450 000$ і в якому зараз крім нього мешкає ще і собачка однієї з дочок;
- що не продав все вчасно та не купив невеличку квартиру в 100 кв.м у Відні, де мешкають дві дочки, один плодовитий зять (другого вигнали ще в Києві), та троє онуків…
Реально опинився у розбитого корита:
- має три земельних ділянки, а фактично три благовлаштованих парка в елітному поселенні піді Львовом;
- має три будинка в 2-3 поверхи кожний;
- має дуже велике бажання жити за кордоном; правда, чомусь не дуже хоче жити з дочками. Він трохи жив в приймах в однієї з дочок - у тієї у Відні 4-к квартира великої площі в центрі Відня, дочка поселила маму та тата в найменшу кімнату. І навіть годувала зранку штруделями з кавою, але їм не сподобалося так жити… бо у Львові набудували реальних палаців…
Враження, що квартирантів ще довго не буде тримати…
Враження, що не навчився вчасно продавати нерухоме майно…
Мені задаться, що більше за всіх сумує той єдиний зять, якого він вивіз (доня вже вчилася у віденському університеті) у Відень ще 10 роков тому та непогано влаштував на життя із своєю дочкою...
Уявляє зять - а як відомо "Зять любе взять" - як батько жінки привіз би у пакетах з АТБ 600 000 доларів готівкою...
А так привезе тільки собачку своєї жінки...
