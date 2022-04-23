Додано: Сер 27 сер, 2025 10:28

UA написав: Пасивний дохід

Квартиранти за 900 доларів звичайно ще й скандал закатали? Пасивний дохідКвартиранти за 900 доларів звичайно ще й скандал закатали?

Всіх подробиць цієї сумної історії не питав, але квартиранти вийшли з того будинка, бо збираються за кордон. Власник вдало та вчасно закрив двері та браму. Квартиранти вимагають повернути 900$ завдатку - а орендодавець не тільки не повертає, але ще заблокував повернення їм більшості речей, які вони притаскали за 3 роки життя.Цікаво, що орендарі - не з Пакистану і не з Індії, а наші, харківʼяни…Здається, орендодавець дуже сумує за деякими речами:- що вимагав за той будинок 600 000$ десь три роки тому - давали 350 000$ - і він не віддав; а зараз дають 190 000$ - не віддає…- що 2 роки тому побудував третій будинок для себе, коханого, який обійшовся в приблизно в 450 000$ і в якому зараз крім нього мешкає ще і собачка однієї з дочок;- що не продав все вчасно та не купив невеличку квартиру в 100 кв.м у Відні, де мешкають дві дочки, один плодовитий зять (другого вигнали ще в Києві), та троє онуків…Реально опинився у розбитого корита:- має три земельних ділянки, а фактично три благовлаштованих парка в елітному поселенні піді Львовом;- має три будинка в 2-3 поверхи кожний;- має дуже велике бажання жити за кордоном; правда, чомусь не дуже хоче жити з дочками. Він трохи жив в приймах в однієї з дочок - у тієї у Відні 4-к квартира великої площі в центрі Відня, дочка поселила маму та тата в найменшу кімнату. І навіть годувала зранку штруделями з кавою, але їм не сподобалося так жити… бо у Львові набудували реальних палаців…Враження, що квартирантів ще довго не буде тримати…Враження, що не навчився вчасно продавати нерухоме майно…Мені задаться, що більше за всіх сумує той єдиний зять, якого він вивіз (доня вже вчилася у віденському університеті) у Відень ще 10 роков тому та непогано влаштував на життя із своєю дочкою...Уявляє зять - а як відомо "Зять любе взять" - як батько жінки привіз би у пакетах з АТБ 600 000 доларів готівкою...А так привезе тільки собачку своєї жінки...