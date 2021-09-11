Урядовий законопроєкт ускладнить можливості громадян купувати мобільні телефони й інше термінальне обладнання.
Дивися повний текст Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність придбаних телефонів.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50
Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність придбаних телефонів.
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:50
Всё,как всегда.Спасение утопающих дело самих утопающих.Государство перекладывает свои функции контролёра на пересичных планомерно и "по-тихому"и это далеко не первый пример.
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:20
Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
Интересно было бы узнать, в какой из европейских стран действуют подобные ограничения? Я не сомневаюсь, что в какой-нибудь Северной Корее нужно регистрировать мобильный терминал в отделении НКВД по месту прописки, предварительно получив разрешение в парткоме. Но что насчет развитых стран, одной из которых мы надеемся когда-нибудь стать?
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:08
Все для украинцев!
Такой заботы ни один преЗЕдент себе не позволял.
Эти слУГи конечно могут себе такое позволить. Они же избраны творит все!
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