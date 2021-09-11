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Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 07:29
Могли б і оператори перевіряти: посилаєш СМС на певний номер і відповідь приходить який телефон.
Як бути з тими, які куплені на Аліекспрес для особистого використання? Вони ж завозяться легально поштовими операторами
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Sovenok
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:40
Sovenok написав:...
Як бути з тими, які куплені на Аліекспрес для особистого використання? Вони ж завозяться легально поштовими операторами
як і раніше - реєстрація через УДЦР
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GALeon
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