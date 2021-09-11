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Українців хочуть зобов’язати
перевіряти легальність...

Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:29

Могли б і оператори перевіряти: посилаєш СМС на певний номер і відповідь приходить який телефон.
Як бути з тими, які куплені на Аліекспрес для особистого використання? Вони ж завозяться легально поштовими операторами
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:40

Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...

Sovenok написав:...
Як бути з тими, які куплені на Аліекспрес для особистого використання? Вони ж завозяться легально поштовими операторами
як і раніше - реєстрація через УДЦР
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:47

Тогда таможню пусть сокращают, раз они своих функций не выполняют!!! Бездельники
petrenko_olvas
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