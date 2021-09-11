Могли б і оператори перевіряти: посилаєш СМС на певний номер і відповідь приходить який телефон.
Як бути з тими, які куплені на Аліекспрес для особистого використання? Вони ж завозяться легально поштовими операторами
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:29
Могли б і оператори перевіряти: посилаєш СМС на певний номер і відповідь приходить який телефон.
Як бути з тими, які куплені на Аліекспрес для особистого використання? Вони ж завозяться легально поштовими операторами
Додано: Вів 21 вер, 2021 07:40
Re: Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність...
як і раніше - реєстрація через УДЦР
Додано: Вів 21 вер, 2021 09:47
Тогда таможню пусть сокращают, раз они своих функций не выполняют!!! Бездельники
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