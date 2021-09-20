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Гетманцев анонсував боротьбу
з переведенням працівників...

Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10

Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...

Пропонуємо до обговорення:
Недобросовісні роботодавці змушують працівників оформлятися "фопами".

Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:50

З 50 млрд 49, це у чаусів по огородах, закопано. А такі не будуть нічого декларувати. А зоробітчани тим паче не будуть.
kotik902008
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Модератори: Ірина_, Модератор

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