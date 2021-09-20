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Кабмін може зобов'язати
невакцинованих працівників...

Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:30

Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.

Дивися повний текст Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників робити ПЛР-тести власним коштом — міністр.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:30

Печально,что такой бред исходит от министра.Печально,но не удивительно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:42

Самое отвратительное,это всё не законно.
Scotch
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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