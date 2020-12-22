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Лондонський суд відхилив позов Суркіса до Порошенка та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Лондонський суд відхилив позов на 350 млн доларів Ігоря Суркіса та пов’язаних компаній до Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої щодо компенсації за втрачені під час націоналізації ПриватБанку у 2016 році активи.
Дивися повний текст Лондонський суд відхилив позов Суркіса до Порошенка та Гонтаревої на 350 млн доларів
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Додано: Чет 23 вер, 2021 08:57
Ось так просто МЗС часів зеленого блазня "зливало" Суркісу 350 млн $ коштів платників податків, лише аби "насолити " Порошенку...
Але в бюджетній дірці винні все-одно ФОПи і дрібний бізнес (((
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