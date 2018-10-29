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Інформація про монету

Інформація про монету
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:27

Інформація про монету

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Зображення

Доброго дня!
Скільки може коштувати ця монета? Якщо, це оригінал
Дякую
ukr-bakkara
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Повідомлень: 1
З нами з: 25.09.21
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:14

Re: Інформація про монету

нічого не видно.
unicdima
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Повідомлень: 1888
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:50

  unicdima написав:нічого не видно.

якщо клацнути по малюнку - буде більш-менш видно монету
greenozon
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 01.06.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 949 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:47

  greenozon написав:
  unicdima написав:нічого не видно.

якщо клацнути по малюнку - буде більш-менш видно монету

з десятого разу відкрилося.
20лір Італія, народ каже то фуфел.
Я колись займався нумізматикою та фалеристикою, а зараз не уявляю як, якість підробок вже така, що копію і не відрізниш.
unicdima
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Повідомлень: 1888
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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