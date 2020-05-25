Автокредит и лизинг?

vpchelko написав:Планирую преобрести авто и расматривают приобретение в кредит. Может кто раскроет тему? Особенно интересуют все переплаты при такой форме покупке эти то же КАСКО реальную стоимость которой почему-то все скрывают...
У каждого автопроизводителя, а порой даже салона могут быть индивидуальные договоренности с банками партнерами. Потому для старта нужно заехать хотя бы в 1 салон интересующей вас ТМ, определиться с комплектацией и взять предложения у всех доступных банков. Затем взвешенно принимать уже решение.