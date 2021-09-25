Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявив, що робота БЕБ не буде починатись із візитів до бізнесу.
Дивися повний текст Глава Бюро економічної безпеки розповів, коли почнуться перевірки бізнесу.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23
Глава Бюро економічної безпеки розповів, коли почнуться...
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Дивися повний текст Глава Бюро економічної безпеки розповів, коли почнуться перевірки бізнесу.
Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23
Бюро экономической безопасности было создано Кабинетом министров 12 мая 2021 года... И в конце сентября анонсировали, что начнут делать анализ "схематоза")))) В коммерческих структурах ха такую эффективность работы уже б давно всех уволили)))
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