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Глава Бюро економічної безпеки
розповів, коли почнуться...

Глава Бюро економічної безпеки розповів, коли почнуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23

Глава Бюро економічної безпеки розповів, коли почнуться...

Пропонуємо до обговорення:
Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник заявив, що робота БЕБ не буде починатись із візитів до бізнесу.

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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23

Бюро экономической безопасности было создано Кабинетом министров 12 мая 2021 года... И в конце сентября анонсировали, что начнут делать анализ "схематоза")))) В коммерческих структурах ха такую эффективность работы уже б давно всех уволили)))
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:00

сказав як відрізав )
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