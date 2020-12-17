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ДФС ліквідувала міжрегіональний
«конвертцентр» з...

ДФС ліквідувала міжрегіональний «конвертцентр» з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:57

ДФС ліквідувала міжрегіональний «конвертцентр» з...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили групу осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Дивися повний текст ДФС ліквідувала міжрегіональний «конвертцентр» з оборотом понад 1,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:57

походу ребят по концентрации телефонов вычисляют
cohan
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