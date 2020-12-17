|
|
ДФС ліквідувала міжрегіональний «конвертцентр» з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві викрили групу осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Дивися повний текст ДФС ліквідувала міжрегіональний «конвертцентр» з оборотом понад 1,5 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95550
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:57
походу ребят по концентрации телефонов вычисляют
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2550
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор