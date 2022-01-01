Що характерно, підтримка Бублика заперечує, що вони нео/мобільний банк. Зокрема, коли у мене виникнули проблеми з перевипуском картки у відділенні, підтримка відмовилася вникати у предмет спору і заявила, що вони лише технічна підтримка застосунку і до тарифі не мають відношення, а усі питання варто вирішувати на місці зі співробітниками відділення Ідея Банку або шукати відповіді на сайті.
При тому, що де-юре вони праві, і ніякого Бублика дійсно не існує, як і інших "мобільних банків" в Україні, я вперше побачив, щоб покрив спадав так легко і так явно.