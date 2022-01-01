Додано: Чет 05 чер, 2025 11:20

Попав у неприємність оскільки мав справу з цим банком (O.Bank)

За наслідками "співпраці" можу повідомити, моє враження - просто Шахраї, яким паралельно на клієнтів, головне урвати грошей побільше вже і негайно.

На шляху до цієї мети - не гребують нічим.

Суть питання сиджу собі у пільговому періоді, все тихо мирно і спокійно і тут приходить одного ранку смска у Вас прострочена заборгованість перед банком у розмірі 0,00 грн. Погасіть негайно. Ну думаю якийсь технічний збій розіслали помилково але придивляюсь детальніше і бачу якісь не зрозумілі кілька тисяч гривень комісійних. Починаю вияснювати. Спочатку ніхто нічого не знає а потім виявляється значить змінили тарили але про зміни не повідомили. Під час розрахунку по карті нарахували відсотки але про них не сказали (відсотки не висвітлились). Карта залетіла в технічний овердрафт але знову ж ні повідомлення , нічого - тишина. Через пів місяця присилають повіомлення, що борг 0 гривень 00 копійок - заплатіть. закриваю овердрафт - банк пише - ви в пільговому періоді - все добре. відкриваю за кілька днів рахунок - відсотки лупасять і далі по диких ставках (типу як на прострочку). За звернення з пропозицією трохи якось розіратися в ситуації - посилають подалі. Тому хто хоче зберегти свої нерви і гроші - навіть не дивіться в їх адресу. Шахраї.