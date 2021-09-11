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Представлено розумний годинник
Xiaomi Watch Color 2 з...

Представлено розумний годинник Xiaomi Watch Color 2 з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 06:38

Представлено розумний годинник Xiaomi Watch Color 2 з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi офіційно анонсувала нові розумні годинник Xiaomi Watch Color 2, які отримали круглий дисплей і безліч функцій, властивих сучасним носиться пристроїв.

Дивися повний текст Представлено розумний годинник Xiaomi Watch Color 2 з GPS, NFC і підтримкою безлічі додатків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 06:38

Сахара кислорода крови)
stepanchuk_vitaliy
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