Для 80% населення України тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року буде знижено.
Дивися повний текст Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено (інфографіка).
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58
Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено (інфографіка).
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58
Когда тариф поднимают в два раза,а потом делают дешевле на 24 копейки-это не снижение тарифа,а пиар-манипуляция.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:27
Re: Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено
зато для всех, кроме населения, с июля тариф поднялся почти на 1 грн.
популизм рулит...
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