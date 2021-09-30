|
|
|
Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Для 80% населення України тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року буде знижено.
Дивися повний текст Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95612
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58
Когда тариф поднимают в два раза,а потом делают дешевле на 24 копейки-это не снижение тарифа,а пиар-манипуляция.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:27
зато для всех, кроме населения, с июля тариф поднялся почти на 1 грн.
популизм рулит...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27
В этом месяце начинается отопительный сезон.
Кто нибудь может назвать конкретную цифру по оплате за 1 киловатт тем, у кого "Всё" электрическое(отопление, горячая вода, приготовление пищи,..) и было в прошлом году по 0.9 грн/киловатт?
- физически "попадание" ровно в 2 раза.
Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:36
Kudrjavuy написав:
В этом месяце начинается отопительный сезон.
Кто нибудь может назвать конкретную цифру по оплате за 1 киловатт тем, у кого "Всё" электрическое(отопление, горячая вода, приготовление пищи,..) и было в прошлом году по 0.9 грн/киловатт?
- физически "попадание" ровно в 2 раза.
Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?
у кого все электрическое, доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой. не надо нагонять зрады.
тогда уже лучше про цену на газ - тут будет больше правды.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:56
Shaman написав: Kudrjavuy написав:
В этом месяце начинается отопительный сезон.
Кто нибудь может назвать конкретную цифру по оплате за 1 киловатт тем, у кого "Всё" электрическое(отопление, горячая вода, приготовление пищи,..) и было в прошлом году по 0.9 грн/киловатт?
- физически "попадание" ровно в 2 раза.
Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?
у кого все электрическое, доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой. не надо нагонять зрады.
тогда уже лучше про цену на газ - тут будет больше правды.
Согласно отменённой постанове КМУ №498 до 3000 кВт в отопительный сезон по 0.9. грн.
Это у кого нет Газа, ЦО, горячей воды,...
- Реально, или Вы "так думаете"?
Это когда по весне типа разницу "компенсировали" между 0,9 и 1,68.
- А далее?
- "Пианино"?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:29
Shaman написав:
доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой
Как сказать. У них раньше 7 месяцев в году был тариф 0,90/0,45 на первые 3000 кВт*ч в месяц, а сейчас с первого кВт*ч 1,68/0,84. Тысченку-полторы хрювен сверху надо будет положить в месяц в отопительный сезон.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2037
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:41
summacut написав: Shaman написав:
доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой
Как сказать. У них раньше 7 месяцев в году был тариф 0,90/0,45 на первые 3000 кВт*ч в месяц, а сейчас с первого кВт*ч 1,68/0,84. Тысченку-полторы хрювен сверху надо будет положить в месяц в отопительный сезон.
Если быть корректным, то: "+"
2 340 грн/ квартиру/ месяц
Это для тех, кто выбирал лимит полностью/ месяц.(хотя его коррупционным способом ограничивали, как правило до 2 100 кВт/месяц, а не 3 000 кВт/месяц )
Как правило в таких условиях самые "города-злыдни".
Много или мало? Для кого как.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:04
Kudrjavuy написав:
способом ограничивали, как правило до 2 100 кВт/месяц
А как именно (для общего развития)?
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2037
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27
Kudrjavuy написав:
Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?
дик уже... виходиш прогулятись вечером - смердить паленим деревом і вугіллям...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11853
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 20 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|