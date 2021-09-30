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Відсьогодні ціни на електроенергію
для населення знижено...

Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58

Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...

Пропонуємо до обговорення:
Для 80% населення України тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року буде знижено.

Дивися повний текст Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58

Когда тариф поднимают в два раза,а потом делают дешевле на 24 копейки-это не снижение тарифа,а пиар-манипуляция.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:27

Re: Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено

зато для всех, кроме населения, с июля тариф поднялся почти на 1 грн.

популизм рулит...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:27

В этом месяце начинается отопительный сезон.
Кто нибудь может назвать конкретную цифру по оплате за 1 киловатт тем, у кого "Всё" электрическое(отопление, горячая вода, приготовление пищи,..) и было в прошлом году по 0.9 грн/киловатт?
- физически "попадание" ровно в 2 раза.

Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:36

  Kudrjavuy написав:В этом месяце начинается отопительный сезон.
Кто нибудь может назвать конкретную цифру по оплате за 1 киловатт тем, у кого "Всё" электрическое(отопление, горячая вода, приготовление пищи,..) и было в прошлом году по 0.9 грн/киловатт?
- физически "попадание" ровно в 2 раза.

Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?

у кого все электрическое, доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой. не надо нагонять зрады.

тогда уже лучше про цену на газ - тут будет больше правды.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:56

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:В этом месяце начинается отопительный сезон.
Кто нибудь может назвать конкретную цифру по оплате за 1 киловатт тем, у кого "Всё" электрическое(отопление, горячая вода, приготовление пищи,..) и было в прошлом году по 0.9 грн/киловатт?
- физически "попадание" ровно в 2 раза.

Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?

у кого все электрическое, доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой. не надо нагонять зрады.

тогда уже лучше про цену на газ - тут будет больше правды.

Согласно отменённой постанове КМУ №498 до 3000 кВт в отопительный сезон по 0.9. грн.
Это у кого нет Газа, ЦО, горячей воды,...
- Реально, или Вы "так думаете"?

Это когда по весне типа разницу "компенсировали" между 0,9 и 1,68.
- А далее?
- "Пианино"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:29

  Shaman написав:доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой


Как сказать. У них раньше 7 месяцев в году был тариф 0,90/0,45 на первые 3000 кВт*ч в месяц, а сейчас с первого кВт*ч 1,68/0,84. Тысченку-полторы хрювен сверху надо будет положить в месяц в отопительный сезон.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:41

  summacut написав:
  Shaman написав:доля э/энергии по 0,9 коп - была далеко не значимой


Как сказать. У них раньше 7 месяцев в году был тариф 0,90/0,45 на первые 3000 кВт*ч в месяц, а сейчас с первого кВт*ч 1,68/0,84. Тысченку-полторы хрювен сверху надо будет положить в месяц в отопительный сезон.

Если быть корректным, то:
"+" 2 340 грн/ квартиру/ месяц
Это для тех, кто выбирал лимит полностью/ месяц.(хотя его коррупционным способом ограничивали, как правило до 2 100 кВт/месяц, а не 3 000 кВт/месяц )

Как правило в таких условиях самые "города-злыдни".
Много или мало? Для кого как.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:04

  Kudrjavuy написав:способом ограничивали, как правило до 2 100 кВт/месяц


А как именно (для общего развития)?
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:27

Re: Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено

  Kudrjavuy написав:Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?


дик уже... виходиш прогулятись вечером - смердить паленим деревом і вугіллям...
greenozon
 
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