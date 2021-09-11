RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, хто завершить
будівництво Дарницького...

Стало відомо, хто завершить будівництво Дарницького...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:59

Стало відомо, хто завершить будівництво Дарницького...

Пропонуємо до обговорення:
Регіональна філія "Південно-Західна залізниця "АТ "Укрзалізниця "(УЗ) підписала контракт на 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мосту через Дніпро в Києві.

Дивися повний текст Стало відомо, хто завершить будівництво Дарницького мосту в Києві за 1,15 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95646
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:59

А какая же дата? Снова бесконечная история.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Єврокомісія виділить мільйони на будівництво безпечних...
R2 » Вів 21 вер, 2021 23:24
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 23:25
5kopiyok
Стало відомо, коли збираються добудувати Дарницький міст
R2 » Вів 14 вер, 2021 08:56
6 561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 22:46
EKO
Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
R2 » Суб 11 вер, 2021 10:25
4 814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:12
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98842)
04.10.2021 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.