З 1 жовтня поточного року метан (CNG) — газ, який здебільшого використовують маршрутки, комунальний та вантажний транспорт здорожчав на 50 %.
Дивися повний текст В Україні рекордно подорожчав автогаз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15
В Україні рекордно подорожчав автогаз
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Дивися повний текст В Україні рекордно подорожчав автогаз.
Додано: Вів 05 жов, 2021 03:13
Какая прекрасная математика.
Крупнейшая сеть ... повысила цены на 47%. В результате такого подорожания могут вырасти цены на перевозки до 80%.
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:50
Учитывая что предыдущее и нынешнее правительство постоянно вводит какие заградительные пошлины и увеличенный акцизный сбор на импорт нефтепродуктов из России + сумасшедший внутренний налог то в ценах на заправках нет ничего удивительного,эти клоуны живут в каком то другом измерении и на ценники АЗС не обращают внимания,
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:05
А тем временем торговый день на TTF закрылся на отметке 117 EUR/MWh (+20% к цене открытия). И это несмотря на то, что нитку B СП2 начали наполнять газом.
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