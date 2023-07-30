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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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NEOBANK 3.3 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:46

  novichok написав:
  sens написав:З 01 серпня буде СЕП анлім,все що найкраще.КРАПКА?

З 25 липня анлім, як що що.

Добре,на 01 серпня це ніяк не впливає. В НЕО все на 50/50. Все що відкрито онлайн,можливо поповнити в додатку,депозит з поповненням у гривні через відділення онлайн неможливо поповнити
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:52

  novichok написав:
  sens написав: може не треба дописувати здогади,використовувати факт або запитати і отримати роз'яснення.

А чого це раптом не можна дописувати здогади? Публічний форум, пиши що хош, аби по темі, ні?
Чи частна колонка спрашиваєм-отвечаєм? :shock:

В одному фільмі була фраза - якщо є загроза життю,треба дуже громко прокричати і тоді можна стріляти. Ваше питання-відповідь виглядає саме так. Щодо НЕО - банк роздрібний,кліентів не чують. Вже в ПУМБ є манибокс накшталт монобанки з донатами. Волонтери обирають пейпал,монобанк. Щось такого не вистачає.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57

  sens написав:
  novichok написав:
  sens написав:З 01 серпня буде СЕП анлім,все що найкраще.КРАПКА?

З 25 липня анлім, як що що.

Добре,на 01 серпня це ніяк не впливає. В НЕО все на 50/50. Все що відкрито онлайн,можливо поповнити в додатку,депозит з поповненням у гривні через відділення онлайн неможливо поповнити

Це все точно про те, що вихід через СЕП із NEOBANK з 25 липня буде без комісії без обмеження суми? Таке враження, що Ви пишете про щось своє, не пов'язане з тим питанням про суми виходу з NEOBANK. Який вплив на 1 серпня? Які депозити? Це взагалі про що?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:02

З 01 серпня буде СЕП анлім,все що найкраще.КРАПКА?[/quote]
З 25 липня анлім, як що що.[/quote]
Добре,на 01 серпня це ніяк не впливає. В НЕО все на 50/50. Все що відкрито онлайн,можливо поповнити в додатку,депозит з поповненням у гривні через відділення онлайн неможливо поповнити[/quote]
Це все точно про те, що вихід через СЕП із NEOBANK з 25 липня буде без комісії без обмеження суми? Таке враження, що Ви пишете про щось своє, не пов'язане з тим питанням про суми виходу з NEOBANK. Який вплив на 1 серпня? Які депозити? Це взагалі про що?[/quote]
Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:12

Re: NEOBANK

  sens написав:Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?

Не повірите, я по біометрії входжу, але це не заважає Вам писати якийсь сумбур. Сподіваюся, що це лише до 1 серпня, хоча, на жаль, це може бути аж до тих пір, поки депозит, відкритий онлайн, не можна буде поповнити через додаток. :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:43

  ingtrans написав:
  sens написав:Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?

Не повірите, я по біометрії входжу, але це не заважає Вам писати якийсь сумбур. Сподіваюся, що це лише до 1 серпня, хоча, на жаль, це може бути аж до тих пір, поки депозит, відкритий онлайн, не можна буде поповнити через додаток. :)

Ви праві,але не очікуйте відповіді на своі провокативні питання . Бажаю не тільки переробляти тарифи,додаток потребує суттєвого реформування. В плеймаркет немає відгуків,виходить додаток всіх задовольняє або мало має справжніх відгуків
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:44

  sens написав:Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?

Мда...
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:44

  novichok написав:
  sens написав:Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?

Мда...

0000
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 20:49

  emeta написав:
  emeta написав:Усі завдання виконано, але квест не зарахований. Підтримка годує сніданками третій день при цьому, кожен день обіцянки що хтось повинен зв'язатися зі мною нібито і допомогти. Замість вирішення питання клієнта вдесяте побажання берегти себе та близьких



В общем одумались, извинялись, посыпали голову пеплом
Обещали сори-бонус больший, чем награда за выполненный квест.
поглядим


Косяки постоянные у горемык
Ваше звернення принято в работу, ждите
Что-то пошло не так в очередной раз
в пятницу забыли - не туда выслали - на выходных уже точно получите..
emeta
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