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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 36373839

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 3.4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 04:51

  H225 написав:
  joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?

Это прикол спортика. Приват за секунду решает вопрос

приват меня отправил в фонд из-за загран паспорта
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 15:48

  nik20100 написав:
  H225 написав:
  joik написав:Спортбанк вже три дні в обробці запит на ФГВФО по заяву на виплату по НЕобанку. Не депозит, а кошти на дебетній картці, картковому рахунку.
В когось були такі терміни?

Это прикол спортика. Приват за секунду решает вопрос

приват меня отправил в фонд из-за загран паспорта

Звикайте до паперового паспорта у банку,бо буде сюрприз,якщо в онлайн версії є розбіжності обслуговування не буде
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:39

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  nik20100 написав:приват меня отправил в фонд из-за загран паспорта
Меня Приват хотел отправить в ДМС из-за разбежностей, что у меня был тот документ, который я подавал в Конкорд. Поскольку тот документ у меня был на руках (загран), то мне включили прохождение актуализации данных и её прошёл через Дію с использованием того заграна. Приват это устроило и выплату сделали, правда через техотдел.
Howl
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