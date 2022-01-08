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NEOBANK (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 03 сер, 2023 00:24
sens написав: novichok написав: sens написав:
Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?
Мда...
0000
Мені якось банк видав картку з таким ПІН кодом, а заміна по тарифам коштувала 20 гривень
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:12
чет необанк не запускается смотрю а оно от че)) да и в ветке живых нема
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:19
nik20100 написав:
Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.
Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.
Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка
получите в грн.эквиваленте
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:31
Мизантрóп написав: nik20100 написав:
Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.
Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.
Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка
получите в грн.эквиваленте
якщо гривнєвий вклад,то втрата одного місяця відсотків, якщо валюта,від'ємний прибуток від суми вкладу
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sens
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:17
когда можно ожидать начало движухи по выплатам ?!
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S i m
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:46
S i m написав:
когда можно ожидать начало движухи по выплатам ?!
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cohan
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