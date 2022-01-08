|
|
|
NEOBANK (у стадії ліквідації)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 03 сер, 2023 00:24
sens написав: novichok написав: sens написав:
Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?
Мда...
0000
Мені якось банк видав картку з таким ПІН кодом, а заміна по тарифам коштувала 20 гривень
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2797
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:12
чет необанк не запускается смотрю а оно от че)) да и в ветке живых нема
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7402
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1544 раз.
- Подякували: 1428 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:19
nik20100 написав:
Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.
Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.
Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка
получите в грн.эквиваленте
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7402
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1544 раз.
- Подякували: 1428 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:31
Мизантрóп написав: nik20100 написав:
Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.
Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.
Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка
получите в грн.эквиваленте
якщо гривнєвий вклад,то втрата одного місяця відсотків, якщо валюта,від'ємний прибуток від суми вкладу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13928
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:17
когда можно ожидать начало движухи по выплатам ?!
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:46
S i m написав:
когда можно ожидать начало движухи по выплатам ?!
25 дней
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5886
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:05
Solar_simfi написав:
Твоя Стежка, я б навіть сказав - Дорога Життя, о Конкорде, житиме в нашій пам'яті вічно. RIP
Товариші-фінансисти, поділіться таємницею, у якому банку зараз є така стежинка, щоб вивести із зеленого бегемота без комісій ?
Чи Neo був єдиним ?
-
Папа
-
-
- Повідомлень: 373
- З нами з: 04.10.14
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:12
Папа написав: Solar_simfi написав:
Твоя Стежка, я б навіть сказав - Дорога Життя, о Конкорде, житиме в нашій пам'яті вічно. RIP
Товариші-фінансисти, поділіться таємницею, у якому банку зараз є така стежинка, щоб вивести із зеленого бегемота без комісій ?
Чи Neo був єдиним ?
юнекс
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|308
|189991
|
|
|21454
|3393566
|
Вів 28 бер, 2023 19:43
la9
|
|6634
|1399321
|
Сер 30 бер, 2022 18:21
sens
|