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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:24
lamal написав:
в мене все спрацювало сьогодні (київ)
теж все чудово спрацьовувало (включаючи -15%) і сьогодні, і учора (Запоріжжя)
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:42
Доречі, сертифікати і -15% разом працюють -- перевірено. Погано, що до оплати не зрозуміло, якою буде знижка по "-15%" при оплаті БВР. Було б легше врахувати, скільки оплатити сертифікатами.
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