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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2024 23:46
Re: Банк Власний Рахунок
Здесь как-то можно по одному лицу обзавестись второй гривневой картой/счетом ? Например, одна с кредитным лимитом, а вторая обычная дебетка ? Или никак ?
Додано: Вів 24 гру, 2024 01:22
Re: Банк Власний Рахунок
Нет, дебеток отдельно у них нет
Додано: Сер 25 гру, 2024 20:53
Дивина від Бобра
Потестив у БВР переказ на інвалютну картку
З 600уо банка взяла 1% = 6.09 і дуже здивувалася, що я перепитав як у них вийшло 600/100 = 6.09
У Бобра є обмеження на 10 переказів у місяцЬ, а 1% чесніше виглядає на 100уо чим на 1000
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