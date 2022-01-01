RSS
  #<1 ... 18192021

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:21

  lloydbanksua написав:la9 Індустріалбанк тільки.
Проте там коміс. 50г/рік наче?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:25

  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 21:17

  aanonimovic594 написав:
  nord написав:
  greenozon написав:Банк Український капітал підвищив відсоткові ставки за депозитами в гривні на 6 і 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців – з 15,00 до 16,50% річних.

Малувато...


Це ще не зовсім і погано.. :roll:

ОВДП набагато цікавіші.
nord
 
Повідомлень: 603
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:49

nord
Погоджуюсь
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:04

кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные?
заДИЯть можно?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2913
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:32

  emeta написав:кредиткой Маниока кто-то пользуется?
Какие подводные?
заДИЯть можно?

Читайте чат Tabfinance, там отвечал.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
