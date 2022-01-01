Lost написав:підтримка просто каже що зараз є складнощі і все, зворотнього зв'язку очікувати марно
Мені відповіли що це проблема магазину, а не банку. Сказали, що попередні операції, за які не був нарахований кешбек, потроху будуть передаватись в дію і кешбек донарахують. Дія додала, що "назад дороги нема" і ніякого донарахування бути не може
Lost написав:підтримка просто каже що зараз є складнощі і все, зворотнього зв'язку очікувати марно
Мені відповіли що це проблема магазину, а не банку. Сказали, що попередні операції, за які не був нарахований кешбек, потроху будуть передаватись в дію і кешбек донарахують. Дія додала, що "назад дороги нема" і ніякого донарахування бути не може
мені те саме казали за попередні операції, нарахувань не має бо є складнощі, потім що банк не винен, дані передали, сетовали на Дію, але результат той самий, кешбеку не має... і не буде. Прикро що сума чеку була більше 2000 та більше 400 у той день
Ferlakur написав:Вчора відправив СЕП десь 0 21.30 з Кредо на БВР, зайшло тільки сьогодні о 10.10. Тут шо, сепи зараховують після 10 ранку?
З досвіду.БВР зараховує тільки в робочий час.Якщо відправити з іншого банку після 18-00, БВР зарахує наступного дня після 9-00.Тобто в дев'ять вони почнуть працювати і розбирати платежі.Зараховують вони вручну.А як до вашого дійде то вже лотерея.У мене завжди в такий ситуації після 10ти.Було і к 12ті.
Зараз може щось і змінилося в останній час.Після введене БВРом штрафу в 30% перестав ним користуватися.