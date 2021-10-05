Асвіо Банк

RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:06

Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:14

  emeta написав:Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?

Вроде как "воз и ныне там".
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:36

  lloydbanksua написав:
  emeta написав:Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?

Вроде как "воз и ныне там".

Банк не поспішає впроваджувати нові технології... :cry:
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 09:47

  nord написав:
  lloydbanksua написав:
  emeta написав:Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?

Вроде как "воз и ныне там".

Банк не поспішає впроваджувати нові технології... :cry:

До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 20:53

Как кредитки, выдают?[/quote]
Вроде как "воз и ныне там".[/quote]
Банк не поспішає впроваджувати нові технології... :cry:[/quote]
До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом[/quote]
Ну це так.
