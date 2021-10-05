|
Асвіо Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Пон 27 жов, 2025 11:06
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
emeta
Повідомлень: 2927
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:14
emeta написав:
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Вроде как "воз и ныне там".
lloydbanksua
Повідомлень: 1744
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 212 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:36
lloydbanksua написав: emeta написав:
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Вроде как "воз и ныне там".
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
nord
Повідомлень: 613
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 09:47
nord написав: lloydbanksua написав: emeta написав:
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Вроде как "воз и ныне там".
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом
Investor_K
Повідомлень: 10945
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:53
Как кредитки, выдают?[/quote]
Вроде как "воз и ныне там".[/quote]
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
[/quote]
До старих технологій більше довіри. Вони перевірені часом[/quote]
Ну це так.
nord
Повідомлень: 613
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
1
