Банк Власний Рахунок
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 21:14
Хто підкаже, Оплата дольками тепер завжди з комісією чи змінилася механіка? Покупка у Сільпо 1000+, застосунок пропонує розбити на строк від 3 до 12 міс - усі варіанти з комісією. Потрібно було вибрати Дольки одразу на касі чи халява була тимчасовою?
UPD. Схоже, що так - без % лише при оформленні в момент покупки на самокасі. Юзабіліті сумнівне, але на наступний раз буду знати.
klug
Повідомлень: 8947
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1264 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:33
klug написав:
Само-відповідь вже, тому просто підтверджу думку топікстартера - так, оплата дольками лише на касі, заднім числом її активувати не можна
nickvp
Повідомлень: 552
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:49
З 24-го жовтня перестав нараховуваться кешбек за розрахунки карткою БВР у Сільпо. Якщо платиш карткою іншого банку - кешбек нараховують
Charter
Повідомлень: 173
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 15:41
Charter
Не знаю, але у мене нараховувалося і 1 листопада і 25 жовтня.
antey718
Повідомлень: 868
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 16:25
все нараховується, зверніться до підтримки
Leritta
Повідомлень: 35
З нами з: 07.03.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:23
Цікаво...Звернувся, офіційно визнали проблему, БВР навіть дав маленьку компенсацію...
Charter
Повідомлень: 173
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 лис, 2025 07:14
Перевірив у себе, подібна ситуація, кешбек не нараховується з 11 жовтня
riwalir
Повідомлень: 732
З нами з: 28.04.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 66 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 09:18
Можливо теж баг? звертались до підтримки?
Leritta
Повідомлень: 35
З нами з: 07.03.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
