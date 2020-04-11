RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:07

Напевне це якісь дос атаки були, але ніхто нічого не говорить, ні ICU, Sense, Globus, моно завис з їхніми лимонами на цілий день, щось таке творилося просто капець, а всі мовчать((
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:18

Re: Банк Глобус

lel написав:Сьогодні щось банк глючить. Кешбек за комунальні не дали. Встиг тільки 3 провести, а потім подивився. Покупка в магазині ніяк не відображається ні в додатку, ні в виписці. Але пуш прийшов.
Банк після 21-00 все нарахував і провів. Друзі платили комунальні після 22-00 - все штатно.
lel
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 11:23

Push не приходять

Після перевипуску карти лайт з цифрової на пластик перестали приходити пуш по операціям за нею.
По операціям за кредиткою, що залишилась цифровою, руш приходять як і раніше.
Хтось стикався з таким, як це виправити?
В налаштуваннях застосунку немає окремої опції включення пуш для карти, є лише загальносистемна кнопка активації пуш. Вона включена.
citramon
 
Повідомлень: 799
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 01:05

  citramon написав:Після перевипуску карти лайт з цифрової на пластик перестали приходити пуш по операціям за нею.
По операціям за кредиткою, що залишилась цифровою, руш приходять як і раніше.
Хтось стикався з таким, як це виправити?
В налаштуваннях застосунку немає окремої опції включення пуш для карти, є лише загальносистемна кнопка активації пуш. Вона включена.

Розумна служба підтримки нічого краще не придумала, як через 2 тижні заявити, що проблема на стороні телефону клієнта :D
Те що телефон не приймає ні пуш, ні смс саме за перевипущеною картою, хоча успішно приймає пуш чи смс(в залежності від відповідного налаштування в мобільному застосунку глобус+ ) за старими картами, їх зовсім не засмучує :D :D
citramon
 
Повідомлень: 799
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:57

Re: Банк Глобус

Та да, підтримка у них цікава ).Не рівень ізі ще, але щось нагадало як спілкувався )
посетитель
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:45

Re: Банк Глобус

Шось я заплутався з тим кешбеком. Партнерський кешбек рахується окремо від банківського? Тобто, можна набити max. 600 грн від банку (або 1200 для нових клієнтів), і ще від необмеженої кількості партнерів (в межах ліміту від кожного партнера)?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 14.10.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:19

  Ferlakur написав:Шось я заплутався з тим кешбеком. Партнерський кешбек рахується окремо від банківського? Тобто, можна набити max. 600 грн від банку (або 1200 для нових клієнтів), і ще від необмеженої кількості партнерів (в межах ліміту від кожного партнера)?

Правильно
unknownurl
 
Повідомлень: 775
З нами з: 01.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 10:01

Re: Банк Глобус

У додатку написано таке: "Якщо витрата підходить під партнерську і банківську категорію, то кешбек нараховується за партнерською категорією."
Але в офіційних правилах кешбеку такого не бачу https://globusbank.com.ua/images/upload ... 7f931b.pdf

Чи це дійсно так? Планую велику покупку, не хотілося б промахнутися.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 14.10.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 10:26

Re: Банк Глобус

Дійсно, тільки за партнерку нараховують.
Кочевник
 
Повідомлень: 2525
З нами з: 16.02.17
Подякував: 405 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Асвіо Банк 1 ... 8, 9, 10
Investor_K » Суб 11 кві, 2020 11:52
93 29116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лис, 2025 09:47
Investor_K
Банк Власний Рахунок 1 ... 154, 155, 156
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1557 1046210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лис, 2025 09:18
Leritta
Райффайзен Банк 1 ... 284, 285, 286
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2857 1719373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лис, 2025 16:34
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.