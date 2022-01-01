RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50

Re: Банк Власний Рахунок

Отреагировали - убрали конкретный подарочный круассан, теперь я могу выбрать вкусняшку :).
Что еще из приятного - список на выбор с большими бонусными скидками, до 35%. За это спасибо!
Hella
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 16:39

Re: Банк Власний Рахунок

Кто-нибудь покупал по акции 1 кг мандаринов за депозит? У меня почему-то акция не сработала. Оплата прошла по полной стоимости. Сделала возврат. На г/л вообще пургу несут, что нужно покупать с 1 декабря, хотя из офиц. Правил следует, что сразу же после заключения депозита.
Oktawa
 
Повідомлень: 543
З нами з: 08.11.17
Подякував: 507 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:42

  Oktawa написав:Кто-нибудь покупал по акции 1 кг мандаринов за депозит? У меня почему-то акция не сработала. Оплата прошла по полной стоимости. Сделала возврат. На г/л вообще пургу несут, что нужно покупать с 1 декабря, хотя из офиц. Правил следует, что сразу же после заключения депозита.

Ні, скорстатись пропозицією на 1 кг мандаринов можна дійсно з 1 грудня, вам все правильно сказали, теж чекаю))
Leritta
 
Повідомлень: 36
З нами з: 07.03.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
