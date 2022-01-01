Отреагировали - убрали конкретный подарочный круассан, теперь я могу выбрать вкусняшку .
Что еще из приятного - список на выбор с большими бонусными скидками, до 35%. За это спасибо!
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 27 лис, 2025 16:39
Re: Банк Власний Рахунок
Кто-нибудь покупал по акции 1 кг мандаринов за депозит? У меня почему-то акция не сработала. Оплата прошла по полной стоимости. Сделала возврат. На г/л вообще пургу несут, что нужно покупать с 1 декабря, хотя из офиц. Правил следует, что сразу же после заключения депозита.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:42
Ні, скорстатись пропозицією на 1 кг мандаринов можна дійсно з 1 грудня, вам все правильно сказали, теж чекаю))
