Банк Глобус
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:19
Hennady написав:
підкажіть, хто користується - то вже нема 2% на все, зараз треба обирати категорії, як майже у всіх банках?
тут такого и не было - категории надо было выбирать всегда. Тем более 2% на все - это офигенно много. Вы шаромыгу ни с кем не путаете? 2% без выбора было у Пирреуса (но много исключений). А просто на все (с разными процентами) есть у Изи, Альянса, Юнекса - было у Востока
1
Додано: Сер 12 лис, 2025 08:38
WallNutPen
Точно, дякую
Зараз користуюсь Альянсом (є у нашому місті), а Глобусу і Пірреусу нема, тому, дійсно, сплутав.
Ще раз дякую
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:20
Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:28
chipmunk написав:
Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
Так писали ж в новинах, що на цьому тижні виплатять
Додано: П'ят 14 лис, 2025 08:39
chipmunk написав:
Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
А я ще не отримав. Мабуть, його на волах везуть...
1
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:38
А на 1000 грн теж кешбек буде?
Додано: Нед 16 лис, 2025 13:59
l_e_x написав:
А на 1000 грн теж кешбек буде?
Звичайно - ні. Тут 10% лише на цілові кошти по програмі НК. А Зимова 1000 ніякого відношення до тієї програми не має. До речі на минулорічну аналогічно 1000 тут теж нічого не наливали.
Ну а на оплати з картки НК глобус ніколи і не нараховував - тільки на зарахування по програмі НК
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:36
chipmunk написав:
Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
Ну це кому як. Я ще не отримав...
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:32
Це тут гаситися у межах банку у п'ятницю чи можна й у неділю?
