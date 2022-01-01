Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:21

Re: Банк Власний Рахунок

Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?
nuwanda
 
Повідомлень: 48
З нами з: 06.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:40

  nuwanda написав:Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?

Так а банк дозволяє переводити за кордон з цієї картки?
Буває, шо дозволено переказати за один раз не більше 30Кгрн в еквів і 30К/дн!
Краще шоби валюти карток співпадали, хоча і може бути і конвертація.
Транскордонні р2р-перекази заборонені з ТОТ, тому ВПО треба довести банку-отримувачу, шо він знаходиться не на ТОТ.
Можливо треба переводити тільки на свої закордонні картки, тобто ПІБ повинно співпадати...
У банка є коміс за такий переказ - 1%, тобто треба мати надлишок грошей на рахунку. Причому ця банка ще й перераховує коміс по лівому кроскурсу. Виходить десь так +1.01% :shock:

ПС. Рекомендую для транскордонних р2р використовувати Райф, Альянс і ПУМБ.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:43

У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
klug
 
Повідомлень: 9145
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:32

  klug написав:У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
Ага, у моїх теж ніде не працює. Чекаємо якесь оперативне щеплення 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:44

Re: Банк Власний Рахунок

Вже працює
Ferlakur
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 14.10.08
Подякував: 328 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
