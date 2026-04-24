https://www.youtube.com/shorts/nJeQfvdGqIo Оце вони вміють! hxbbgaf Повідомлень: 23300 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 кві, 2026 11:22 Затримання ТЦКшників відбулося тільки з однієї причини - ТЦК-шнихи схопили митника з добовою корупційною виручкою, яку цей митник віз сбу?



hxbbgaf Повідомлень: 23300 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 кві, 2026 11:43

Потрібна повна заборона на фізичне побиття та насилля з боку ТЦК до цивільних громадян. Також треба заборонити публікацію відео конфліктів ТЦК та цивільних, бо вони провокують летальні випадки, — Соломія Бобровська, членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки

А що зараз побиття перехожих ТЦКшниками дозволяє якийсь закон? Да, от треба заборонити викладати відео і це все змінить! От звідки цей совок в голові, їм же не 100 років? Капець! Просто вже не знають, як виправдатись і що ще нести лохам, щоб народ не вибухнув і не почався бунт! Що ці кляті злодюги несуть?А що зараз побиття перехожих ТЦКшниками дозволяє якийсь закон? Да, от треба заборонити викладати відео і це все змінить! От звідки цей совок в голові, їм же не 100 років? Капець! Просто вже не знають, як виправдатись і що ще нести лохам, щоб народ не вибухнув і не почався бунт! hxbbgaf Повідомлень: 23300 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2026 21:37 Ментівське керівництво починає масово розповідати про "недобори" і нестачу людей. Робиться все, щоб цих тренованих биків не відправили воювати, а тільки знущатись із людей і займатись рекетом для керівництва, щоб були царська охранка, пси режиму, не дивлячись на те, що давали присягу народу, а не ур**.

​​Не воюють ті менти, 90% офіційно заброньовані, а в містах всі 100. В Лють не можуть навіть 6000 набрати із 141 тис. ментів (а реально більше, бо зараз йде набір і цифру засекретили), шлють СМСки дітям і бабусям, то ганьба.

А ще муніципальна охорона, яка на кожному кроці вже казали буде телефони заряджати., абсурд, а ще купа приватних охоронців, всі заброньовані тільки хворі люди винні, які, мабуть, найбільш "треновані", навідміну від ментів, що проходять прискіпливі огляди, здають нормативи на швидкість реакції, підтягування, користування зброєю і т.д., і все це, щоб хапати хворих на вулицях, воювати з алкашами, заповнювати документи - мабуть, це складніше, ніж воювати з озброєним до зубів і переважаючим за чисельністю ворогом із тренованих контрактників, що пішли воювати самі за гроші, тому на війну гребуть після 2-хвилинної формальної комісії, а в менти - тренованих і повністю здорових.

Кожні 2 хвилини навіть в комендантську годину, коли на вулицях порожньо, їде патруль. Навіщо? На Троєщині по суботах все чорне від тих ментів! За даними вікіпедії, їх 356 на 100 тис. населення, в середньому по світу 165, а як врахувати більше 10 мільйонів виїхавших за кордон людей і відняти окуповані території, то різниця вийде в 4 рази. А як деккриміналізувати кришувальні статті, які в цивілізованому світі декриміналізовані, а то і взагалі, скасовані, як, наприклад, порнографія, за яку в нас можна отримати строк як за вбивство, то це суттєво розвантажить поліцію. Але ж ні, все, що пов'язано з проституцією, наркоманією і порнографією - це годівниця для покидьків і добровільно вони від цього не вдмовляться!

Он двірник закрив собою дитину, а менти не навчені

Навіть у 2 Світову половина НКВДстів була відправлена на фронт! Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 23 кві, 2026 22:34, всього редагувалось 1 раз. hxbbgaf Повідомлень: 23300 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2026 22:02 І працювати вони не хочуть, коли в мене вкрали 100 баксів, не зареєстрували навіть заяву, у знайомих телефон - був в мережі ще декілька днів, нікого не хвилювало. А як маму збив п'яний покидьок, коли вона йшла на зелене світло, і вона лежала скалічена на дорозі, жоден мент навіть не підійшов! До речі, "суд" триває вже 6 років і покидьок на волі! Все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов з маєтком на ларнаці, що пересидів свій термін вже на 5 років. hxbbgaf Повідомлень: 23300 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:02 Двірник собою закрив дитину, а менти "ненавчені і не проходили фронтовий вишкіл". hxbbgaf Повідомлень: 23300 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

