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Виїзд дитини за кордон:
Кабмін схвалив нові правила

Виїзд дитини за кордон: Кабмін схвалив нові правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:57

Виїзд дитини за кордон: Кабмін схвалив нові правила

Пропонуємо до обговорення:
Українцям переписали правила, згідно з якими вони можуть вивозити своїх дітей, які не досягли 16-ти років, за кордон.

Дивися повний текст Виїзд дитини за кордон: Кабмін схвалив нові правила.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:57

Интересно, а какая ответственность родителю, если он не разрешает и не даёт видеть ребёнка другому родителю даже после решения суда?
vdovenko_d_s
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:47

  vdovenko_d_s написав:Интересно, а какая ответственность родителю, если он не разрешает и не даёт видеть ребёнка другому родителю даже после решения суда?

А это уже решает суд... :) И исполнительная служба.
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