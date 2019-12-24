|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:12
Впевнений, що можна, але перепитаю.
РД 28 число(в цьому місяці неділя) транш по розтрочці СЕПом зарахують, чи краще закинути завтра?
novichok
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:30
novichok написав:
транш по розтрочці СЕПом
А шо це таке?
Розстрочки ОКРЕМО НЕ погашаються ж. Просто черговий платіж переводиться в РД на поточну заборгованість і таким чином гаситься (в грейсі) до наступної РД.
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6692
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 1328 раз.
Профіль
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:39
Amethyst написав: novichok написав:
транш по розтрочці СЕПом
А шо це таке?
Розстрочки ОКРЕМО НЕ погашаються ж. Просто черговий платіж переводиться в РД на поточну заборгованість і таким чином гаситься (в грейсі) до наступної РД.
От наступна дата однієї з карт і є 28 вересня.
Маю три карти з різною РД
Дві з них з мізерним лімітом пустив під розстрочки.
Непоганий ліміт Хамона пішов для інших цілей
novichok
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:01
Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6692
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 1328 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:02
Amethyst написав:
Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн
Ок, а в неділю СЕПом зарахують (проведеться по рахунку) погашення розстрочки?
novichok
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:03
СЕП в неділю проведеться.
Але гасити розстрочки НЕ треба!
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6692
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 1328 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:19
Неактивний Рахунок до якого емітовано Картку – це Рахунок до якого Банком було випущено Платіжну Картку, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювалось фінансових операцій / Рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Зарахування сум процентів на Рахунок, до якого емітовано Картку, що сплачуються Банком в межах встановлених правовідносин з Клієнтом, не вважаюється здійсненням фінансових операцій по Рахунку при віднесенні Банком рахунків до неактивних. Якщо в день списання комісії залишок на Рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку
А повернення депозиту не вважається операцією для переводу рахунку в активний стан?
Ivanhoe
- Повідомлень: 163
- З нами з: 14.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 18 раз.
Профіль
