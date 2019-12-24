RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1487148814891490

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 23:12

Впевнений, що можна, але перепитаю.
РД 28 число(в цьому місяці неділя) транш по розтрочці СЕПом зарахують, чи краще закинути завтра?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 23:30

Re: Sense Bank

  novichok написав:транш по розтрочці СЕПом
А шо це таке?
Розстрочки ОКРЕМО НЕ погашаються ж. Просто черговий платіж переводиться в РД на поточну заборгованість і таким чином гаситься (в грейсі) до наступної РД.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6692
З нами з: 05.05.21
Подякував: 513 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 23:39

  Amethyst написав:
  novichok написав:транш по розтрочці СЕПом
А шо це таке?
Розстрочки ОКРЕМО НЕ погашаються ж. Просто черговий платіж переводиться в РД на поточну заборгованість і таким чином гаситься (в грейсі) до наступної РД.

От наступна дата однієї з карт і є 28 вересня.
Маю три карти з різною РД
Дві з них з мізерним лімітом пустив під розстрочки.
Непоганий ліміт Хамона пішов для інших цілей
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:01

Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6692
З нами з: 05.05.21
Подякував: 513 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:02

  Amethyst написав:Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн

Ок, а в неділю СЕПом зарахують (проведеться по рахунку) погашення розстрочки?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3673
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:03

Re: Sense Bank

СЕП в неділю проведеться.
Але гасити розстрочки НЕ треба!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6692
З нами з: 05.05.21
Подякував: 513 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:19

Неактивний Рахунок до якого емітовано Картку – це Рахунок до якого Банком було випущено Платіжну Картку, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювалось фінансових операцій / Рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Зарахування сум процентів на Рахунок, до якого емітовано Картку, що сплачуються Банком в межах встановлених правовідносин з Клієнтом, не вважаюється здійсненням фінансових операцій по Рахунку при віднесенні Банком рахунків до неактивних. Якщо в день списання комісії залишок на Рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку


А повернення депозиту не вважається операцією для переводу рахунку в активний стан?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 163
З нами з: 14.01.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1487148814891490
