І хоч отримати дозвіл на роботу в цій країні куди складніше, середня зарплата там в кілька разів вище.
Дивися повний текст Заробітчани знайшли заміну Польщі.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:08
Заробітчани знайшли заміну Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани знайшли заміну Польщі.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:03
Тому що легалізація - не означає безхмарне майбутнє. Тобі потрібна іпотека, витрати на переїзд сім'ї. І виходить що ніби нічого і не змінилось. Грошей не вистачає. Просто в людей довкола кращі автомобілі. А люди хочуть заробити на різниці зп з Україною. Не думаю, що там зп в декілька разів вища за польську, але проти українських витрат - це рай, особливо якщо сім'я тут живе і не думає переїздити.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:18
Средняя зарплата по стране и средняя зарплата гастарбайтера, это две большие разницы
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