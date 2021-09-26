Багаторазова перший ступінь Falcon 9 зробила успішну посадку на плавучу платформу в Тихому океані. Вона використовувалася для запусків у десятий раз.
Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників Starlink (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:16
SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників Starlink (відео).
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:16
А до чого фото Союза на початку статті при факті запуску Falcon 9? Ох, горе журналісти...
|