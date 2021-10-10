Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, що дасть Україні угода з ЄС про «відкрите небо».
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:27
У Кабміні пояснили, що дасть Україні угода з ЄС про...
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Дивися повний текст У Кабміні пояснили, що дасть Україні угода з ЄС про «відкрите небо».
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:27
24 апр. 2014 г. · Украина рассчитывает подписать Договор об открытом небе с Европейским Союзом не позднее 5 июня 2014
18 июн. 2015 г. · Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский уверен, что Украина подпишет договор об "открытом небе" с Европейским союзом до конца
2015 .
22 апр. 2016 г. · Соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС может быть подписано в июле 2016 года.
Совет ЕС дал согласие на подписание договора об "открытом небе" с Украиной ... чтобы уже в 2017 году подписать соглашение об "открытом небе".
15 мар. 2019 г. · Соглашение об открытом небе с ЕС отодвигается на неопределенный срок ... из состава ЕС, которое было запланировано на конец марта 2019 года.
и т. д.
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