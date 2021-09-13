|
|
|
Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх власників Дельта Банку – у минулому голови наглядової ради фінустанови за розтрату коштів та майна банку на понад 1 млрд грн.
Дивися повний текст Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в розтраті 1 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95766
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:17
Ну хоч комусь
-
fin81
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 27.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 23:43
Не пройшло і N-років.
За матеріалами СБУ керівництву Дельта банку вручили підозру у розтраті 1 млрд грн
Завжди трохи дивувався чому так безкарно живуть колишні топ чиновники банків які їх й довели до банкрутств. Хоча... Чому в цій країні дивуватись
-
ST_11
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 28.04.11
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 00:44
ST_11 написав:
чому так безкарно живуть колишні топ чиновники банків які їх й довели до банкрутств.
А почему Вы думаете, что это была его инициатива обанкротить банк?
Системность событий на банковском рынке в упор не замечаете?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 03:44
Цитрин написав:
А почему Вы думаете, что это была его инициатива обанкротить банк?
Системность событий на банковском рынке в упор не замечаете?
Байдуже чия ініціатива. Він один з ключових співучасників розкрадання. А там здавати своїх подєльників, чи самому тягнути лямку, хай вирішує, мажористий зіц-председатель.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6614
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|