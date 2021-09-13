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Ексвласнику Дельта Банку
повідомили про підозру в...

Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:17

Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру одному з колишніх власників Дельта Банку – у минулому голови наглядової ради фінустанови за розтрату коштів та майна банку на понад 1 млрд грн.

Дивися повний текст Ексвласнику Дельта Банку повідомили про підозру в розтраті 1 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:17

Ну хоч комусь
fin81
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 23:43

Не пройшло і N-років.

За матеріалами СБУ керівництву Дельта банку вручили підозру у розтраті 1 млрд грн


Завжди трохи дивувався чому так безкарно живуть колишні топ чиновники банків які їх й довели до банкрутств. Хоча... Чому в цій країні дивуватись 8)
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 00:44

  ST_11 написав:чому так безкарно живуть колишні топ чиновники банків які їх й довели до банкрутств.


А почему Вы думаете, что это была его инициатива обанкротить банк?

Системность событий на банковском рынке в упор не замечаете?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 03:44

  Цитрин написав:А почему Вы думаете, что это была его инициатива обанкротить банк?
Системность событий на банковском рынке в упор не замечаете?

Байдуже чия ініціатива. Він один з ключових співучасників розкрадання. А там здавати своїх подєльників, чи самому тягнути лямку, хай вирішує, мажористий зіц-председатель.
Mirax
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