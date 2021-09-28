RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
monobank запускає віртуальну
SIM-картку від lifecell

monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:48

monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у телеграм-каналі.

Дивися повний текст monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95807
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:48

"Виртуальную карту можно повредить или потерять, поэтому данные находятся в большей безопасности." Бред какой-то написан.. Статью не вычитывали.
balta_laska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 10.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:22

А для чого тут прокладка у вигляді monobank? esim можна вільно купити онлайн і якщо треба перенести на неї свій існуючий номер
apyvovar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 24.04.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:44

  apyvovar написав:А для чого тут прокладка у вигляді monobank? esim можна вільно купити онлайн і якщо треба перенести на неї свій існуючий номер

Переформулирую этот же вопрос: зачем получать 150 грн мониного кэшбека, когда можно свободно этого не делать?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:05

Чи правильно я зрозумів, що е-сім буде працювати через додаток моно навіть якщо телефон не підтримує технологію е-сім?
naumenko_volod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:27

  naumenko_volod написав:Чи правильно я зрозумів, що е-сім буде працювати через додаток моно навіть якщо телефон не підтримує технологію е-сім?

:shock: Она через приложение не будет работать даже, если телефон технологию поддерживает. А вот смотреть в приложении баланс и настроить там автопополнение наверняка будет можно в любом случае.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, summacut і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова пошта запускає власну авіакомпанію
R2 » Вів 05 жов, 2021 14:06
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 15:56
Tamagoch
lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів
R2 » П'ят 01 жов, 2021 10:51
2 254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 16:59
Джон
У monobank з'являться власні банкомати (фото) 1, 2
R2 » Вів 28 вер, 2021 13:24
14 1487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 вер, 2021 10:57
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34421)
14.10.2021 21:31
Золото XAU/USD (3282)
14.10.2021 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.