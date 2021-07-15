Зараз 850 мл коштує в супермаркеті від 45 до 65 грн.
Дивися повний текст Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 08:30
Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною
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Дивися повний текст Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною.
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:30
Ни о чём.В начале августа шмвгаль заявлял,что к концу лета т.е.к 1 сентября цена значительно понизится.И ЧТО???
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