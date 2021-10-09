Finance.ua, як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався у екпертів їх думку щодо ставок по депозитам.
Дивися повний текст Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:57
Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів.
Додано: Суб 16 жов, 2021 17:57
чем хороша валюта - она не перекрывает нфляцию, не перекрывает...
потом ШАРАХ
перекрыла
и снова не перекрывает...
Додано: Суб 16 жов, 2021 18:43
Re: Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів
Статья с нулевым КПД
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:03
Банки никак не защищают наши доходы кроме того как хранят их у себя под проценты нужно создавать новые организации которые не будут передавать отчёт о суммах и финансах людей .
Как это ни банально и ни странно ни для государства выглядит и звучит но у людей должны быть никому неизвестные источники такие как подарки хранения Да и мало ли вообще ещё что никакому государству Я не обязана отчитываться сколько я получила от мамы от брата от любовника от сына это не их ума дело!
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