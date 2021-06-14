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Названо функції GPS в смартфоні, про які багато хто не знає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 жов, 2021 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Які цікаві та корисні функції може виконувати GPS? Як ще його можна використовувати?
Дивися повний текст Названо функції GPS в смартфоні, про які багато хто не знає
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R2
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Додано: Нед 17 жов, 2021 19:52
А чем первая функция отличается от третьей, кроме названия?
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moveton
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Ірина_
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