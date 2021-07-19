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Поліція перевірятиме у
громадських місцях...

Поліція перевірятиме у громадських місцях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:18

Поліція перевірятиме у громадських місцях...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від COVID-19 за QR-кодом.

Дивися повний текст Поліція перевірятиме у громадських місцях COVID-сертифікати за QR-кодом.
R2
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открываются новые возможности для коррупции- облавы и проверки в общественных местах,т.е.везде )))
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:34

Згідно закону України про поліцію, поліція, і тим більше інше держслужбовці не мають права перевіряти інформацію про стан здоров'я громадян (така інформація є конфіденційною) і її можна вимагати лише за рішенням суду щодо конкретної особи, це перевищення службових повноважень. Треба знати свої права, і нема чого показувати ці сертифікати, навіть, якщо вони є без відповідного рішення суду. Рішення кабміну чи МОЗ не є законом. Громадянин України за законом України не зобов'язаний мати смартфон і дію, і також носити усілякі довідки-папірчики з собою. Такі перевірки 100% незаконні.
halyapet
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:19

  halyapet написав:Згідно закону України про поліцію, поліція, і тим більше інше держслужбовці не мають права перевіряти інформацію про стан здоров'я громадян (така інформація є конфіденційною) і її можна вимагати лише за рішенням суду щодо конкретної особи, це перевищення службових повноважень. Треба знати свої права, і нема чого показувати ці сертифікати, навіть, якщо вони є без відповідного рішення суду. Рішення кабміну чи МОЗ не є законом. Громадянин України за законом України не зобов'язаний мати смартфон і дію, і також носити усілякі довідки-папірчики з собою. Такі перевірки 100% незаконні.

А коли це сертифікат про вакцинацію став даними про стан здоров'я? Це ж не медична картка і не аналізи
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:05

Совершенно верно,это противозаконно.До чего мы дожили вообще.Ужас.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:11

Вакцинация ползёт полным ходом. А больных все больше и больше , чем при отсутствии вакцины . А у государства больше нет занятий как придумывать бумажки и штрафовать за их отсутствие. А то что нет больничных мест под ковид то все такЭ
проффесор
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:32

  halyapet написав:не мають права
Как утомили выходцы из клана Маклаудов и прочие бессмертные. Расскажите о правах тем, кто забил все ковидные отделения Харькова. Вроде, в Одессе тоже уже аншлаг.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:33

  проффесор написав:Вакцинация ползёт полным ходом. А больных все больше и больше , чем при отсутствии вакцины . А у государства больше нет занятий как придумывать бумажки и штрафовать за их отсутствие. А то что нет больничных мест под ковид то все такЭ

14% повністю вакцинованих от коли буде 70% тоді будем говорити про помагає/не помагає.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 00:32

Ну я полностью вакцинирован у меня есть желтый сертификат без QR кода и расскажите мне когда это у нас принят закон об обязательной таскании с собой сертификата или установке это блядии?
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