За три квартали 2021 року чистий прибуток Ощадбанку становить 849 млн грн, операційний прибуток дорівнює 4,6 млрд грн
Дивися повний текст Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03
Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року
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Дивися повний текст Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03
Да, помним как они себе доходы подняли путём перекидывания остатков на недействующие счета. Подхоботились к квартальной отчётной дате - на ровном месте сдёрли шкурку с народца в свои кармашки.
И теперь трубят о доходах смело.
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