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Ощадбанк показав свій прибуток
за три квартали 2021 року

Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03

Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
За три квартали 2021 року чистий прибуток Ощадбанку становить 849 млн грн, операційний прибуток дорівнює 4,6 млрд грн

Дивися повний текст Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03

Да, помним как они себе доходы подняли путём перекидывания остатков на недействующие счета. Подхоботились к квартальной отчётной дате - на ровном месте сдёрли шкурку с народца в свои кармашки.
И теперь трубят о доходах смело.
Omega
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