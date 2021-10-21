|
|
|
Якими темпами збільшується кількість РРО в Україні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Кількість реєстраторів розрахункових операцій в Україні, включаючи програмні РРО, за 10 місяців 2021 року зросла на 29% у порівнянні з відповідним періодом 2020-го.
Дивися повний текст Якими темпами збільшується кількість РРО в Україні (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95887
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40
Зачем ?
-
Shall
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 21.06.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:03
Не потрібно робити істерику навколо фікзалізації чеків, тим паче , що існують програмні РРО, ікі легкі у використанні.
-
golubi_ozera
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:47
golubi_ozera написав:Не потрібно робити істерику навколо фікзалізації чеків, тим паче , що існують програмні РРО, ікі легкі у використанні.
среди них есть бесплатные полностью?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|54
|
|
|1
|99
|
Сер 20 жов, 2021 15:52
p_a_l
|
|20
|1546
|
|