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У JPMorgan назвали причину
різкого зростання курсу Bitcoin

У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41

У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Курс Bitcoin оновив історичний максимум через побоювання з приводу інфляції. Частина інвесторів вважає, що криптовалюта краще захищає від знецінення, ніж золото.

Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41

Будет по классике, надуют пузырь на пару тройку десятков триллионов долларов, привлекут излишнюю и спекулятивную ликвидность....потом хлопок и катарсис... большое обнуление лишних денег и бакс по прежнему живее всех живых.
rapyd777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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