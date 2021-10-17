Курс Bitcoin оновив історичний максимум через побоювання з приводу інфляції. Частина інвесторів вважає, що криптовалюта краще захищає від знецінення, ніж золото.
Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin
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Дивися повний текст У JPMorgan назвали причину різкого зростання курсу Bitcoin.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:41
Будет по классике, надуют пузырь на пару тройку десятков триллионов долларов, привлекут излишнюю и спекулятивную ликвидность....потом хлопок и катарсис... большое обнуление лишних денег и бакс по прежнему живее всех живых.
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